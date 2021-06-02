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США исследуют действие бустерной дозы вакцины от COVID-19

США исследуют действие бустерной дозы вакцины от COVID-19 Национальный институт здоровья США (NIH) приступил к первой фазе исследования действия дополнительной, третьей дозы вакцины от COVID-19 другого производителя
Другие страны
2 июня 2021 г. 11:30
США исследуют действие бустерной дозы вакцины от COVID-19

Национальный институт здоровья США (NIH) приступил к первой фазе исследования действия дополнительной, третьей дозы вакцины от COVID-19 другого производителя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба научного центра.

По ее данным, в ходе испытаний взрослые добровольцы, прошедшие полную вакцинацию от COVID-19, получат бустерные дозы вакцин других производителей с тем, чтобы установить безопасность и иммуногенность смешанных бустерных схем.

"Несмотря на то, что вакцины, в настоящее время одобренные Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA), обеспечивают надежную защиту от COVID-19, мы должны быть готовы к необходимости повторного введения вакцин, чтобы препятствовать ослаблению иммунитета и обеспечить защиту от развивающегося вируса", - приводит пресс-служба NIH слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Согласно его мнению, соответствующее исследование подготовит почву для принятия решения о ревакцинации смешанного типа в случае возникновения необходимости.

Предварительные результаты испытаний ожидаются в конце лета 2021 года. Наблюдать за добровольцами, получившими бустерную дозу в ходе этого исследования, будут в течение года.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da vaksinin buster dozasının təsiri üzərində araşdırmalar aparılır
Версия на английском языке US scientists study effects of booster dose of COVID-19 vaccine

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