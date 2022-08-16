США испытали межконтинентальную ракету для проверки сил ядерного сдерживания

Соединенные Штаты во вторник осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия яд

Соединенные Штаты во вторник осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Ракета, способная нести несколько ядерных боеголовок, была запущена в 00:49 по времени Тихоокеанского побережья США (10:49 по Москве) из шахтной пусковой установки на базе американских Космических сил Ванденберг в штате Калифорния, "чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил и уверенность в смертоносности и эффективности национального ядерного сдерживания".

По имеющимся данным, учебные боеголовки ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразили заданные цели на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают всего 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.