США использовали ракету со встроенными лезвиями во время удара по Ираку

Пентагон использовал ракету со встроенными лезвиями во время удара по Ираку, в результате которого был убит командир "Катаиб Хезболлах".

Пентагон использовал ракету со встроенными лезвиями во время удара по Ираку, в результате которого был убит командир "Катаиб Хезболлах".

Как передает Report, об этом газете The Wall Street Journal сообщили представители оборонного ведомства США.

Вечером 7 февраля в результате американского удара по автомобилю в Багдаде погиб один из крупных командиров шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" Абу Бакир ас-Саиди, который отвечал за операции за пределами Ирака и поставки вооружений.

Как сообщает газета, США нанесли удар ракетой R9X, которая была разработана Пентагоном и ЦРУ для устранения лидеров различных террористических группировок. R9X является модификацией ракеты Hellfire и не имеет взрывающейся боеголовки. Ущерб причиняют шесть лезвий, которые выбрасываются из корпуса в момент соприкосновения с целью.

Отмечается, что такой тип ракеты был использован США для минимазиции потерь среди гражданского населения.