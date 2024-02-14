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США использовали ракету со встроенными лезвиями во время удара по Ираку

США использовали ракету со встроенными лезвиями во время удара по Ираку Пентагон использовал ракету со встроенными лезвиями во время удара по Ираку, в результате которого был убит командир "Катаиб Хезболлах".
Другие страны
14 февраля 2024 г. 21:08
США использовали ракету со встроенными лезвиями во время удара по Ираку

Пентагон использовал ракету со встроенными лезвиями во время удара по Ираку, в результате которого был убит командир "Катаиб Хезболлах".

Как передает Report, об этом газете The Wall Street Journal сообщили представители оборонного ведомства США.

Вечером 7 февраля в результате американского удара по автомобилю в Багдаде погиб один из крупных командиров шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" Абу Бакир ас-Саиди, который отвечал за операции за пределами Ирака и поставки вооружений.

Как сообщает газета, США нанесли удар ракетой R9X, которая была разработана Пентагоном и ЦРУ для устранения лидеров различных террористических группировок. R9X является модификацией ракеты Hellfire и не имеет взрывающейся боеголовки. Ущерб причиняют шесть лезвий, которые выбрасываются из корпуса в момент соприкосновения с целью.

Отмечается, что такой тип ракеты был использован США для минимазиции потерь среди гражданского населения.

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