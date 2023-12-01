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США использовали ИИ при испытаниях стратегического бомбардировщика

США использовали ИИ при испытаниях стратегического бомбардировщика США использовали симуляторы систем искусственного интеллекта (ИИ) при испытаниях перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 16:05
США использовали ИИ при испытаниях стратегического бомбардировщика

США использовали симуляторы систем искусственного интеллекта (ИИ) при испытаниях перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Об этом Report передает со ссылкой на Newsweek.

"Программное обеспечение B-21, основанное на искусственном интеллекте, знаменует собой новую эру", - отмечает издание.

Также было отмечено, что в настоящее время США занимают лидирующие позиции в мире по разработке и внедрению ИИ, в частности, в военной сфере.

Как отметил старший научный сотрудник Атлантического совета по инициативе "Передовая оборона и безопасность Индо-Тихоокеанского региона" Тейт Нуркин, разработку и испытания самолета ускорили цифровые технологии, в том числе системы ИИ.

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