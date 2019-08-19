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США испытали запрещённую ДРСМД крылатую ракету

​США испытали запрещённую ДРСМД крылатую ракету

США испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как передает Report со ссылкой на РИА “Новости”, испытания прошли 18 августа.

«Министерство обороны провело лётные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния», — цитирует РИА Новости оборонное ведомство США.

Как отметили в Пентагоне, испытательная ракета «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полёта».

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