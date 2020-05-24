США испытали лазерное оружие против беспилотников - ВИДЕО

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN.

Она отмечает, что испытания, во время которых был уничтожен беспилотный летательный аппарат в Тихом океане, прошли 16 мая. Телекомпания опубликовала видео и фотографии, на которых видно, как с палубы корабля направляется пучок лазера на аппарат и выводит его из строя. CNN цитирует заявление ВМС, согласно которому речь идет о "первом испытании твердотельного лазера высокого класса на системном уровне". Также было подчеркнуто, что лазерное оружие предоставляет более широкие возможности для реагирования на различные угрозы. Военнослужащие не раскрыли мощность лазера, но телекомпания предполагает, что речь идет о 150 кВт.

Оружие может быть использовано как против летательных аппаратов, так и против небольших катеров.