Пентагон: "Исламское государство" прикрывается жителями Мосула как "живым щитом"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" используют мирных жителей в Мосуле как "живой щит" и не дают им покинуть город. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

По словам Дэвиса, боевики удерживают мирных жителей в городе "против их воли". "За последний день мы не видели никаких изменений, и люди не покидали город и не бежали из него. Мы безусловно знаем, что они используются в качестве живого щита", - сказал он.

ИГ уже использовало мирных жителей для прикрытия, когда в августе боевики группировки покидали сирийский город Манбидж.

Сведений, сколько точно людей находится в городе, нет.