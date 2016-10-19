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    Пентагон: "Исламское государство" прикрывается жителями Мосула как "живым щитом"

    Джефф Дэвис: Боевики удерживают мирных жителей в городе против их воли

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Боевики  группировки "Исламское государство" используют мирных жителей в Мосуле как "живой щит" и не дают им покинуть город. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил  официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

    По словам Дэвиса,  боевики удерживают мирных жителей в городе "против их воли". "За последний день мы не видели никаких изменений, и люди не покидали город и не бежали из него. Мы безусловно знаем, что они используются в качестве живого щита", - сказал он.

    ИГ уже использовало мирных жителей для прикрытия, когда в августе боевики группировки покидали сирийский город Манбидж.

    Сведений, сколько точно людей находится в городе, нет.

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