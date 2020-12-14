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США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма

США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма Договоренность была достигнута в обмен на согласие Судана заплатить 335 миллионов долларов жертвам терроризма в США
Другие страны
14 декабря 2020 г. 17:58
США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма

США официально исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня исторический день в двусторонних отношениях США и Судана, так как включение Судана в списки стран-спонсоров терроризма официально отменено", - написал он в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил конгрессу, что Судан больше не считается с точки зрения исполнительной власти США государством-спонсором терроризма. Договоренность была достигнута в обмен на согласие Судана заплатить 335 миллионов долларов жертвам терроризма в США.

США включили Судан в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года, а в 1997 году ввели против Хартума санкции, которые, в частности, ограничивали возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами.

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