США исключили смягчение санкций против России

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Вопрос об ослаблении введенных против РФ санкций напрямую связан с выполнением минских договоренностей, а не с действиями в Сирии, заявил в понедельник представитель Бедого дома Джош Эрнест, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"Я не могу представить сценарий, при котором с РФ снимают часть санкций в обмен на более активное участие в борьбе против ИГИЛ", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Эрнест напомнил, что "ослабление санкций против России произойдет только после выполнения минских договоренностей".