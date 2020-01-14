США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в распространенном в понедельник полугодовом докладе министерства финансов по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров страны.

Исключение из списка принято в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

"Министерство провело анализ развития валютной политики Китая за последние семь месяцев. Хотя валютная политика десяти стран требует пристального внимания, ни один из главных торговых партнеров [не нарушает] соответствующих законодательных критериев 1988 и 2015 годов о валютных манипуляциях.

Министерство финансов помогло обеспечить соглашение по первой фазе с Китаем, что приведет к большему экономическому росту и возможностям для американского бизнеса". Как указали в ведомстве, Китай принял решение "воздержаться от конкурентной девальвации, в то же время обеспечив прозрачность и подотчетность".