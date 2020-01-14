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США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в распространенном в понедельник полугодовом докладе министерства финансов по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров страны.

Исключение из списка принято в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

"Министерство провело анализ развития валютной политики Китая за последние семь месяцев. Хотя валютная политика десяти стран требует пристального внимания, ни один из главных торговых партнеров [не нарушает] соответствующих законодательных критериев 1988 и 2015 годов о валютных манипуляциях. 

Министерство финансов помогло обеспечить соглашение по первой фазе с Китаем, что приведет к большему экономическому росту и возможностям для американского бизнеса". Как указали в ведомстве, Китай принял решение "воздержаться от конкурентной девальвации, в то же время обеспечив прозрачность и подотчетность".

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