США исключили из списка пошлин более 30 наименований товаров из Китая

Аппарат представителя США на торговых переговорах временно исключил 32 наименования товаров из списка облагаемой таможенными пошлинами китайской продукции, который был введен в сентябре 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ведомства в электронной базе Федерального реестра США.

В документе отмечается, что американские власти "решили удовлетворить ряд запросов" американских компаний исключить товары из перечня, в который входит китайская продукция на 200 млрд долларов. При принятии данного решения учитывалось множество факторов. В частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.

Исключения будут действовать до 7 августа 2020 года. В число товаров, исключенных из списка, попали леденцы, пылесосы, велосипеды, каноэ, складные столы и стулья, лампы.