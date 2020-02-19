США исключили из списка пошлин 47 наименований товаров из Китая

Аппарат представителя США на торговых переговорах временно исключил 47 наименований товаров из списка облагаемой таможенными пошлинами китайской продукции, который был введен в сентябре 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ведомства в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).

Исключения будут действовать по 7 августа 2020 года. В число товаров, исключенных из списка, попали, в частности, синтетические и хлопковые ткани, переносные электрические плиты, топливные фильтры, электронные весы, терминалы продажи лотерейных билетов, двигатели переменного тока, источники питания для кабельных электросетей, а также деревянные детские кроватки и украшения для каминов.

При принятии данного решения учитывалось множество факторов. В частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.