​США исключили из санкционного списка 36 кубинских компаний

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Министерство финансов США исключило в четверг 36 кубинских предприятий, 21 физическое лицо и три судна из санкционного списка лиц и компаний, попадающих под действие контролирующих кубинские активы положений. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет испаноязычное издание El Nuevo Herald, выходящее в Майами.

По его данным, суда и компании были вычеркнуты из санкционного списка, поскольку Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США посчитало, что они уже не функционируют. Физические лица были выведены из-под санкций, потому что больше не сотрудничают с предприятиями из черного списка.

Как отмечается, многие вычеркнутые компании были зарегистрированы в Панаме, где у Кубы сильное торговое присутствие. Также исключены из списка фирмы со штаб-квартирами в Германии, Испании, Эквадоре и Ямайке.