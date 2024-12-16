США исключили иностранное вмешательство в деле с неопознанными дронами

Власти США не считают, что за неопознанными беспилотниками, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство.

Власти США не считают, что за неопознанными беспилотниками, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство.

Как передает Report , об этом заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в интервью телеканалу ABC.

Он добавил, что власти продолжают изучать эти случаи.

До этого Майоркас заявил, что правительство Соединенных Штатов помогает полиции Нью-Джерси разобраться с неизвестными беспилотниками, замеченными в небе над штатом.

По словам министра, в небе над США ежегодно жители видят тысячи дронов.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил сбивать неопознанные беспилотные летательные аппараты, подобные замеченным в небе над штатом Нью-Джерси и Нью-Йорком, в случае, если власти страны не раскроют более подробную информацию о них.