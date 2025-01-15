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США исключат Кубу из списка стран - спонсоров терроризма

США исключат Кубу из списка стран - спонсоров терроризма Администрация президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из списка государств - спонсоров терроризма.
Другие страны
15 января 2025 г. 00:17
США исключат Кубу из списка стран - спонсоров терроризма

Администрация президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из списка государств - спонсоров терроризма.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей американской администрации.

По их сведениям, соответствующее объявление американские власти могут сделать 14 января. Вместе с тем, указывает агентство, Куба может вернуться в упомянутый список уже на следующей неделе после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, так как кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио является ярым сторонником ограничительных мер в отношении островного государства.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей, а также о смягчении санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года администрацию США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Администрация Трампа также вновь включила Кубу в список государств - спонсоров терроризма. Администрация Байдена заявляла, что пересмотрит политику в отношении Кубы, но до сих пор не вывела страну из этого списка.

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