США ищут с Турцией и Украиной альтернативные пути экспорта зерна

Соединенные Штаты Америки ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими странами Восточной Европы о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки.

Соединенные Штаты Америки ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими странами Восточной Европы о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки.

Как передает Report, об этом пишет газета Wall Street Journal.

Авторы пишут, что поддерживаемый Вашингтоном план предусматривает, что к октябрю Украина "увеличит мощности" по экспорту 4 млн тонн зерна в месяц через реку Дунай.

В материале отмечается, что значительная часть зерна будет отправляться по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие порты Румынии. После этого оно будет отправлено в другие пункты назначения. По данным издания, такой маршрут является более медленным и дорогостоящим.