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    США: Иран доведет объем низкообогащенного урана до нужного к 30 июня

    Об этом заявила заявила официальный представитель Госдепартамента Мари Харф.

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Власти США считают, что Иран сможет к 30 июня довести имеющиеся у него объемы низкообогащенного урана (НОУ) до согласованных с "шестеркой" международных посредников уровней, заявила официальный представитель Госдепартамента Мари Харф, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Если этого не будет - не проблема. Но мы считаем, что они это сделают. И у нас нет опасений по данному поводу", - сказала она в ходе регулярного брифинга.

    По ее словам, иранцы "взяли на себя обязательства сделать это".

    "Прежде они дважды выполняли аналогичные шаги, и мы уверены, что так будет и на сей раз. Но если этого не произойдет, это не станет проблемой", - добавила Харф.

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