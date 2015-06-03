США: Иран доведет объем низкообогащенного урана до нужного к 30 июня

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Власти США считают, что Иран сможет к 30 июня довести имеющиеся у него объемы низкообогащенного урана (НОУ) до согласованных с "шестеркой" международных посредников уровней, заявила официальный представитель Госдепартамента Мари Харф, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Если этого не будет - не проблема. Но мы считаем, что они это сделают. И у нас нет опасений по данному поводу", - сказала она в ходе регулярного брифинга.

По ее словам, иранцы "взяли на себя обязательства сделать это".

"Прежде они дважды выполняли аналогичные шаги, и мы уверены, что так будет и на сей раз. Но если этого не произойдет, это не станет проблемой", - добавила Харф.