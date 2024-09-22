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США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество по кибербезопасности

США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество по кибербезопасности Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество в области борьбы с общими киберугрозами.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 05:44
США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество по кибербезопасности

Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество в области борьбы с общими киберугрозами.

Как передает Report, это следует из совместного заявления по итогам встречи американского президента Джо Байдена с премьер-министрами трех указанных стран в формате QUAD.

"В условиях ухудшения ситуации с безопасностью в киберпространстве страны QUAD намерены усилить партнерство в области кибербезопасности для противодействия общим угрозам, исходящим от спонсируемых государствами субъектов, киберпреступников и других негосударственных злонамеренных субъектов", - указано в тексте документа.

Подчеркивается, что все четыре страны обязуются предпринять конкретные шаги для усиления коллективной сетевой защиты и развития технических возможностей через более широкий обмен информацией об угрозах в киберсреде.

"Мы планируем координировать совместные усилия по выявлению уязвимостей, защите сетей национальной безопасности и сетей критической инфраструктуры, а также более тесно координировать действия, в том числе в отношении мер реагирования на существенные инциденты в сфере кибербезопасности, влияющие на общие приоритеты", - говорится в релизе.

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