​США ликвидировали ряд лидеров ИГИЛ

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ США в ходе военной операции удалось ликвидировать ряд лидеров террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report, об этом заявил в четверг представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби.

"Мы считаем, что потеря этих ключевых лидеров резко снижает возможность ИГИЛ командовать и контролировать текущие операции против сил безопасности Ирака, в том числе против курдских и других местных сил в Ираке", - добавил Кирби.

США с августа наносят авиаудары по позициям "Исламского государства Ирака и Леванта" в Ираке, а в сентябре авиаудары были распространены на территорию Сирии. К ударам по ИГ присоединился ряд государств.