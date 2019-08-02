​США и Южная Корея засекли новый вероятный запуск снаряда из КНДР

Соединенные Штаты засекли новый пуск ракеты с территории КНДР.

Как передаёт Report, об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на двух должностных лиц США. О запуске неопознанных снарядов малой дальности сообщает также агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

По версии источников Reuters, предварительная информация указывает на схожесть нового пуска с испытанием в КНДР двух баллистических ракет малой дальности 31 июля. Один из собеседников агентства заверил, что новый запуск не представлял угрозы для Северной Америки. Агентство не уточнило, когда именно, по их сведениям, был осуществлен новый запуск.

Yonhap при этом передает, что снаряды были запущены в 02:59 (21:59) и 03:23 (22:23) из провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. "Мы следим за возможными дополнительными запусками и сохраняем боеготовность", - отметили в ОКНШ.