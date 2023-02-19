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США и Южная Корея провели учения ВВС

США и Южная Корея провели учения ВВС Военные Республики Корея и США провели учения авиации, к которым привлекли по крайней мере один американский стратегический бомбардировщик B-1B.
Другие страны
19 февраля 2023 г. 14:04
США и Южная Корея провели учения ВВС

Военные Республики Корея и США провели учения авиации, к которым привлекли по крайней мере один американский стратегический бомбардировщик B-1B.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

С южнокорейской стороны участвовали истребители F-35A и F-15K, США задействовали также самолеты F-16. Число принявших участие в маневрах американских бомбардировщиков не уточняется.

"Нынешние тренировки продемонстрировали совместную обороноспособность Республики Корея и США и их превосходящие возможности посредством своевременного и быстрого развертывания американских средств расширенного сдерживания на Корейском полуострове", - говорится в заявлении южнокорейского комитета.

Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность США применить все средства, в том числе ядерные, для защиты союзника.

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