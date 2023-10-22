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США и Южная Корея провели учения по борьбе с подлодками вблизи Гуама

США и Южная Корея провели учения по борьбе с подлодками вблизи Гуама Военно-морские силы Республики Корея и США провели учения по борьбе с подводными лодками в акватории острова Гуам.
Другие страны
22 октября 2023 г. 11:18
США и Южная Корея провели учения по борьбе с подлодками вблизи Гуама

Военно-морские силы Республики Корея и США провели учения по борьбе с подводными лодками в акватории острова Гуам.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Учения под названием Silent Shark прошли с 6 по 22 октября. Как указывает агентство, они были призваны повысить готовность союзников бороться с подводными лодками на фоне угроз со стороны КНДР. Южная Корея отправила для участия в маневрах подводную лодку типа "Сон Вон Иль" и два патрульных самолета P-3C. Военные в ходе учений отрабатывали совместный поиск, отслеживание и удар по условной цели - подводной лодке.

В начале сентября в КНДР в присутствии лидера страны Ким Чен Ына прошла церемония спуска на воду подводной лодки "Герой Ким Гун Ок", оснащенной тактическим ядерным оружием. Руководитель народной республики заявил, что власти планируют модернизировать все имеющиеся у них тяжелые подводные лодки и оснастить их по примеру новейшей субмарины ядерным вооружением.

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