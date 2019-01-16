США и Южная Корея проведут в марте совместные военные учения

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Совместные южнокорейско-американские командно-штабные учения Key Resolve ("Ключевое решение") начнутся 4 марта и продлятся примерно две недели. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом телеканалу KBS сообщили собственные источники в министерстве национальной обороны страны.

В настоящий момент стороны обсуждают последние детали предстоящих учений, отмечает телеканал. Кроме того, по его сведениям, военные США и Южной Кореи рассматривают возможность изменения их названия на "19-1". Это делается для того, чтобы избежать критики со стороны КНДР, считающей само наименование Key Resolve провокационным.

Южнокорейско-американские совместные командно-штабные учения будут проводиться два раза в год - в первом и втором полугодиях. При этом полевые учения Foal Eagle могут пройти в этом году в сокращенном масштабе.

Ранее Key Resolve проводились как полевые учения с участием военнослужащих двух стран и боевой техники. Однако в середине 2018 года США заявили о намерении не отправлять свои войска для участия в них с целью содействия диалогу с Пхеньяном и создания позитивной атмосферы для проведения второго саммита США - КНДР.