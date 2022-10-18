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США и Южная Корея проведут совместные учения ВВС

США и Южная Корея проведут совместные учения ВВС Южная Корея и США планируют с 31 октября по 4 ноября на фоне пусков ракет Северной Кореей провести крупномасштабные совместные учения военно-воздушных сил (ВВС), в которых будут участвовать более 200 самолетов.
Другие страны
18 октября 2022 г. 07:35
США и Южная Корея проведут совместные учения ВВС

Южная Корея и США планируют с 31 октября по 4 ноября на фоне пусков ракет Северной Кореей провести крупномасштабные совместные учения военно-воздушных сил (ВВС), в которых будут участвовать более 200 самолетов.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap.

"Запланированная тренировка направлена на проверку систем комбинированных воздушных операций военного времени между южнокорейскими и американскими ВВС и повышение их боеготовности", - сказал источник агентства.

Отмечается, что со стороны Южной Кореи в учениях будут участвовать около 140 самолетов, в том числе истребители F-35A, F-15 и KF-16. От США будут направлены примерно 100 самолетов, среди которых истребители-невидимки F-35B.

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