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США и Южная Корея призвали КНДР прекратить запуск шаров с мусором

США и Южная Корея призвали КНДР прекратить запуск шаров с мусором Министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин призвали КНДР остановить запуск шаров с мусором на юг Корейского полуострова.
Другие страны
28 июля 2024 г. 21:16
США и Южная Корея призвали КНДР прекратить запуск шаров с мусором

Министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин призвали КНДР остановить запуск шаров с мусором на юг Корейского полуострова.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Министры обороны двух государств провели переговоры в Токио, где прошла трехсторонняя встреча с участием их японского коллеги. Син Вон Сик заявил, что запуск шаров представляет угрозу суверенитету Республики Корея и что эти акции нарушают условия перемирия, которое завершило Корейскую войну. 24 июля КНДР запустила около 480 шаров с мусором в сторону Южной Кореи.

Республика Корея и США подтвердили готовность "сдерживать провокации" КНДР и повторили утверждения об имеющей место торговле оружием между Москвой и Пхеньяном.

Син Вон Сик и Ллойд Остин также заявили, что недавно принятые "принципы ядерного сдерживания и операций ядерных сил на Корейском полуострове" станут "прочной основой" для усиления сотрудничества в сфере расширенного сдерживания.

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