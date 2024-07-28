США и Южная Корея призвали КНДР прекратить запуск шаров с мусором

Министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин призвали КНДР остановить запуск шаров с мусором на юг Корейского полуострова.

Министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин призвали КНДР остановить запуск шаров с мусором на юг Корейского полуострова.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap.

Министры обороны двух государств провели переговоры в Токио, где прошла трехсторонняя встреча с участием их японского коллеги. Син Вон Сик заявил, что запуск шаров представляет угрозу суверенитету Республики Корея и что эти акции нарушают условия перемирия, которое завершило Корейскую войну. 24 июля КНДР запустила около 480 шаров с мусором в сторону Южной Кореи.

Республика Корея и США подтвердили готовность "сдерживать провокации" КНДР и повторили утверждения об имеющей место торговле оружием между Москвой и Пхеньяном.

Син Вон Сик и Ллойд Остин также заявили, что недавно принятые "принципы ядерного сдерживания и операций ядерных сил на Корейском полуострове" станут "прочной основой" для усиления сотрудничества в сфере расширенного сдерживания.