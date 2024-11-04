США и Южная Корея предварительно договорились о сотрудничестве в ядерной сфере

США и Республика Корея достигли предварительного соглашения о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики.

США и Республика Корея достигли предварительного соглашения о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики.

Как передает Report, этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Министерства энергетики США.

Из документа следует, что 1 ноября Вашингтон и Сеул добились продвижения в сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики, парафировав меморандум о взаимопонимании по принципам, касающимся экспорта ядерной энергии и сотрудничества.

В заявлении подчеркивается, что страны усилили контроль за экспортом технологий в сфере гражданской ядерной энергетики.

Утверждается, что договоренности позволят США и Республике Корея расширить двустороннюю работу по борьбе с климатическими изменениями, ускорить глобальный энергетический переход и обеспечить работу ключевых цепочек поставок.

"Эти соглашения будут окончательно рассмотрены в столицах двух стран", - говорится в заявлении.