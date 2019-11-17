Глава Пентагона Марк Эспер заявил в воскресенье, что США и Южная Корея отложат военные учения, запланированные на конец этого месяца, чтобы поддержать процесс налаживания отношений с КНДР.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Для меня это добросовестное стремление Соединенных Штатов и Республики Корея обеспечить мир..., содействовать достижению политического соглашения, так сказать, сделке, которая ведет к денуклеаризации Корейского полуострова", - приводит агентство слова Эспера.

Ранее заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США контр-адмирал Уильям Бирн сообщил, что в этом году совместные учения США и Южной Кореи Vigilant ACE пройдут в уменьшенном масштабе. Пхеньян уже заявил, что считает намерение США провести совместные с Южной Кореей военные учения декларацией курса на конфронтацию в отношениях.