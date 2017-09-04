США и Южная Корея обсуждают размещение авианосца

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Южная Корея и США ведут консультации относительно возможного размещения на южнокорейской территории авианосца и стратегических бомбардировщиков ВС США после шестого ядерного испытания КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители южнокорейского министерства обороны.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет