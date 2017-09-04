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    США и Южная Корея обсуждают размещение авианосца

    Южная Корея и США ведут консультации относительно возможного размещения на южнокорейской территории авианосца и бомбардировщиков

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Южная Корея и США ведут консультации относительно возможного размещения на южнокорейской территории авианосца и стратегических бомбардировщиков ВС США после шестого ядерного испытания КНДР.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители южнокорейского министерства обороны.

    КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет

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