США и Южная Корея обсуждают размещение авианосца

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Южная Корея и США ведут консультации относительно возможного размещения на южнокорейской территории авианосца и стратегических бомбардировщиков ВС США после шестого ядерного испытания КНДР.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители южнокорейского министерства обороны.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook