О нас

США и Южная Корея намерены расширить военное сотрудничество в АТР

США и Южная Корея намерены расширить военное сотрудничество в АТР Соединенные Штаты и Южная Корея планируют расширить военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Другие страны
30 октября 2024 г. 23:26
США и Южная Корея намерены расширить военное сотрудничество в АТР

Соединенные Штаты и Южная Корея планируют расширить военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на совместной с коллегой из Южной Кореи Ким Ён Хёном пресс-конференции в Пентагоне.

"Министр Ким и я поддержали сегодня рамочную договоренность о расширении нашего сотрудничества в регионе с упором на общие ценности и интересы", - заявил глава американского военного ведомства, не вдаваясь в детали.

"Я заверил сегодня министра Кима в том, что США остаются полностью привержены обороне Республики Корея, что наши обязательства по расширенному сдерживанию по-прежнему непоколебимы. Это обязательство опирается на весь спектр сил и средств американского потенциала неядерной противоракетной обороны, ядерного, а также современного неядерного потенциала. Кроме того, мы вернулись к практике проведения крупномасштабных учений с союзниками в лице Республики Кореи, и это приводит к укреплению совместной готовности и оперативной совместимости", - сказал Остин.

Отметим, что 31 октября в Вашингтоне состоятся переговоры в формате "2 + 2" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Южной Кореи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Испании число погибших из-за ливней и наводнений превысило 90 человек
В Испании число погибших из-за ливней и наводнений превысило 90 человек
30 октября 2024 г. 23:01
На Хайнане в результате тайфуна Трами погибли семь человек
На Хайнане в результате тайфуна "Трами" погибли семь человек
30 октября 2024 г. 22:32
В Румынии проходят учения НАТО Dacian Fall 2024
В Румынии проходят учения НАТО Dacian Fall 2024
30 октября 2024 г. 22:04
Лидер победившей на выборах в Сейм Литвы партии отказывается от поста премьера
Лидер победившей на выборах в Сейм Литвы партии отказывается от поста премьера
30 октября 2024 г. 21:49
В Мексике при взрыве на сталелитейном заводе погибли не менее 12 человек
В Мексике при взрыве на сталелитейном заводе погибли не менее 12 человек
30 октября 2024 г. 20:58
Польша рассчитывает на поддержку ФРГ для охраны границы с Беларусью
Польша рассчитывает на поддержку ФРГ для охраны границы с Беларусью
30 октября 2024 г. 20:30
Блинкен заявил, что новые санкции США нацелены против ОПК и энергосектора РФ
Блинкен заявил, что новые санкции США нацелены против ОПК и энергосектора РФ
30 октября 2024 г. 20:15
В Британии анонсировали значительное повышение налогов
В Британии анонсировали значительное повышение налогов
30 октября 2024 г. 20:02
Еврокомиссия отказалась начать переговоры с Грузией о приеме в ЕС
Еврокомиссия отказалась начать переговоры с Грузией о приеме в ЕС
30 октября 2024 г. 19:31
В Испании объявлен трехдневный траур по жертвам наводнения
В Испании объявлен трехдневный траур по жертвам наводнения
30 октября 2024 г. 19:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi