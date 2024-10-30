США и Южная Корея намерены расширить военное сотрудничество в АТР

Соединенные Штаты и Южная Корея планируют расширить военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Соединенные Штаты и Южная Корея планируют расширить военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на совместной с коллегой из Южной Кореи Ким Ён Хёном пресс-конференции в Пентагоне.

"Министр Ким и я поддержали сегодня рамочную договоренность о расширении нашего сотрудничества в регионе с упором на общие ценности и интересы", - заявил глава американского военного ведомства, не вдаваясь в детали.

"Я заверил сегодня министра Кима в том, что США остаются полностью привержены обороне Республики Корея, что наши обязательства по расширенному сдерживанию по-прежнему непоколебимы. Это обязательство опирается на весь спектр сил и средств американского потенциала неядерной противоракетной обороны, ядерного, а также современного неядерного потенциала. Кроме того, мы вернулись к практике проведения крупномасштабных учений с союзниками в лице Республики Кореи, и это приводит к укреплению совместной готовности и оперативной совместимости", - сказал Остин.

Отметим, что 31 октября в Вашингтоне состоятся переговоры в формате "2 + 2" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Южной Кореи.