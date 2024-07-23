США и Южная Корея начали учения с применением самолетов F-18 и F-35

ВС США и Южной Кореи начали совместные воздушные учения с применением истребителей F-18 и F-35. Южнокорейская сторона также задействует самолеты F-16, FA-50, KA-1 и F-15K.

ВС США и Южной Кореи начали совместные воздушные учения с применением истребителей F-18 и F-35. Южнокорейская сторона также задействует самолеты F-16, FA-50, KA-1 и F-15K.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Учения продлятся до 8 августа, для них будет использоваться авиабаза в городе Сувон к югу от Сеула.

Цель маневров - укрепление взаимодействия и совместных боевых возможностей с учетом угрозы, которая, по их мнению, исходит от КНДР.

Учения включают отработку маневров истребителей, оказание авиационной поддержки, ведение воздушного противодействия и противовоздушной обороны для повышения совместимости применения различных типов воздушных средств союзников.