О нас

США и Южная Корея начали учения с применением самолетов F-18 и F-35

США и Южная Корея начали учения с применением самолетов F-18 и F-35 ВС США и Южной Кореи начали совместные воздушные учения с применением истребителей F-18 и F-35. Южнокорейская сторона также задействует самолеты F-16, FA-50, KA-1 и F-15K.
Другие страны
23 июля 2024 г. 11:09
США и Южная Корея начали учения с применением самолетов F-18 и F-35

ВС США и Южной Кореи начали совместные воздушные учения с применением истребителей F-18 и F-35. Южнокорейская сторона также задействует самолеты F-16, FA-50, KA-1 и F-15K.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Учения продлятся до 8 августа, для них будет использоваться авиабаза в городе Сувон к югу от Сеула.

Цель маневров - укрепление взаимодействия и совместных боевых возможностей с учетом угрозы, которая, по их мнению, исходит от КНДР.

Учения включают отработку маневров истребителей, оказание авиационной поддержки, ведение воздушного противодействия и противовоздушной обороны для повышения совместимости применения различных типов воздушных средств союзников.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
18 июля 2024 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi