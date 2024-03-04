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США и Южная Корея начали маневры ВВС с привлечением 20 самолетов

США и Южная Корея начали маневры ВВС с привлечением 20 самолетов Вооруженные силы Республики Корея и США начали маневры авиации Buddy Squadron с участием около 20 истребителей в рамках более масштабных учений Freedom Shield, стартовавших 4 марта.
Другие страны
4 марта 2024 г. 15:19
США и Южная Корея начали маневры ВВС с привлечением 20 самолетов

Вооруженные силы Республики Корея и США начали маневры авиации Buddy Squadron с участием около 20 истребителей в рамках более масштабных учений Freedom Shield, стартовавших 4 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap о ссылкой на ВВС Республики Корея.

Стороны привлекут к пятидневным маневрам истребители F-15K и F-16. Указывается, что союзники отработают оборонительные действия против авиации противника. Buddy Squadron - одна из 48 полевых тренировок, которые должны состояться в рамках учений Freedom Shield.

Как ранее информировало командование американского воинского контингента в Республике Корея, в ходе Freedom Shield будут отрабатываться действия на суше, в море, воздухе и киберпространстве, а также использование "космических средств" для реагирования на ядерные силы противника. В комитете начальников штабов ВС Республики Корея заявили, что стороны будут практиковать перехват крылатых ракет КНДР, но маневров вблизи границы не запланировано.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Cənubi Koreyanın hava qüvvələri birgə manevrlərə başlayıb
Версия на английском языке S. Korea, US hold regular fighter jet drills

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