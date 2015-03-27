США и Южная Корея начали крупные маневры ВМС, включая высадку десанта

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Республика Корея (РК) и США начали крупномасштабные совместные маневры с целью повышения оперативной совместимости при проведении десантных операций вооруженных сил союзников. Об этом сообщил представитель штаба ВМС РК, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В ходе пятидневных маневров в районе Пхохана на юго-востоке страны, которые в РК называются "Ссанъён", будет проведена высадка десанта.

"К ним привлекаются до 7,6 тыс. морских пехотинцев и моряков двух стран, 30 кораблей, 80 единиц авиационной и 40 единиц бронетанковой техники. Среди них три десантных корабля ВМС США - Bonhomme Richard, Green Bay и Ashland", - сообщили в штабе флота.

С учетом разных сценариев ответов на угрозы противника, войска будут выполнять задачи по морской разведке, высадке десанта и оказания крупномасштабной огневой поддержки.

В рамках повышения степени оперативной совместимости с палубы южнокорейского десантного вертолетоносного корабля-дока "Токто уже были выполнены взлет и высадка боевых групп с помощью конвертопланов морской пехоты США MV-22 Osprey.

"Военно-морские маневры призваны укрепить возможности для проведения всего спектра совместных десантных операций", - пояснили в штабе ВМС РК.

Маневры "Ссанъён" являются частью проходящих сейчас ежегодных американо-южнокорейских маневров Foal Eagle, которые стартовали 2 марта и завершатся 24 апреля. В этих тренировках с участием сухопутных войск, ВМС и ВВС двух стран задействованы 200 тыс. южнокорейских и 3,7 тыс. американских военнослужащих.