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США и Южная Корея договорились о приоритетных поставках военных товаров

США и Южная Корея договорились о приоритетных поставках военных товаров США и Республика Корея подписали не имеющее обязательной юридической силы соглашение о взаимном приоритете в поставках ресурсов и товаров, связанных с военной сферой.
Другие страны
17 ноября 2023 г. 07:10
США и Южная Корея договорились о приоритетных поставках военных товаров

США и Республика Корея подписали не имеющее обязательной юридической силы соглашение о взаимном приоритете в поставках ресурсов и товаров, связанных с военной сферой.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Национальное управление оборонных закупок (DAPA) Республики Корея и Министерство обороны США подписали соглашение о безопасности поставок (SOSA). "Южная Корея, как ожидается, сможет получать ресурсы военного характера в приоритетном порядке, что будет способствовать своевременному развертыванию и эксплуатации систем вооружений в нашей стране", - заявили в DAPA.

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