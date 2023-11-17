США и Южная Корея договорились о приоритетных поставках военных товаров

США и Республика Корея подписали не имеющее обязательной юридической силы соглашение о взаимном приоритете в поставках ресурсов и товаров, связанных с военной сферой.

США и Республика Корея подписали не имеющее обязательной юридической силы соглашение о взаимном приоритете в поставках ресурсов и товаров, связанных с военной сферой.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Национальное управление оборонных закупок (DAPA) Республики Корея и Министерство обороны США подписали соглашение о безопасности поставок (SOSA). "Южная Корея, как ожидается, сможет получать ресурсы военного характера в приоритетном порядке, что будет способствовать своевременному развертыванию и эксплуатации систем вооружений в нашей стране", - заявили в DAPA.