США и Япония выделят МАГАТЭ 75 млн. долларов

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты и Япония выделят Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) 75 млн. долларов на осуществление исследований в сфере мирного использования ядерных материалов и технологий.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном американо-японском заявлении, распространенном сегодня Белым домом в связи с проходящими в Вашингтоне переговорами между президентом Бараком Обамой и премьер- министром Синдзо Абэ, а также обзорной конференцией в Нью-Йорке по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В документе отмечается, что в течение ближайших пяти лет США выделят дополнительно на реализацию программы МАГАТЭ в области мирного атома 50 млн., а Япония - 25 млн. долларов. Средства пойдут на научные исследования и разработки, в том числе медицинской направленности, "включая лечение онкологических заболеваний и диагностику заболевания, вызванного вирусом Эбола".

Кроме того, исследования по этой программе МАГАТЭ будут способствовать обеспечению глобальной продовольственной безопасности, решению экологических проблем и улучшению здравоохранения в беднейших странах.