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    США и Япония усилят давление на КНДР

    Разговор состоялся из-за недавнего второго пуска баллистической ракеты Северной Кореей

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Главы МИД Соединенных штатов и Японии в ходе телефонного разговора подтвердили свое намерение усилить давление на КНДР.

    Как передает Report, разговор состоялся из-за недавнего второго пуска баллистической ракеты Северной Кореей.

    Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщили, что намерены плотно сотрудничать с Республикой Кореей на фоне запусков ракет со стороны КНДР.

    В ночь с пятницы на субботу Северная Корея провела второй запуск баллистической ракеты. Снаряд был направлен в сторону японского острова Хоккайдо.

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