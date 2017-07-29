США и Япония усилят давление на КНДР

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Главы МИД Соединенных штатов и Японии в ходе телефонного разговора подтвердили свое намерение усилить давление на КНДР.

Как передает Report, разговор состоялся из-за недавнего второго пуска баллистической ракеты Северной Кореей.

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщили, что намерены плотно сотрудничать с Республикой Кореей на фоне запусков ракет со стороны КНДР.

В ночь с пятницы на субботу Северная Корея провела второй запуск баллистической ракеты. Снаряд был направлен в сторону японского острова Хоккайдо.