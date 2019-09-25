 Наверх

США и Япония подписали соглашение о торговле на полях Генассамблеи ООН

США и Япония подписали соглашение о торговле на полях Генассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали в среду соглашение о торговле между двумя странами на полях Генассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, кроме того, лидеры отдельно подписали соглашение о цифровой торговле.

Абэ на церемонии подписания напомнил, что Япония является крупнейшим иностранным инвестором в экономику США, и выразил надежду на то, что новые соглашения помогут укрепить экономическое сотрудничество двух стран.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!