США и Япония договорились о сотрудничестве в области финансов на фоне падения рынков

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама договорились о сотрудничестве между государствами в финансовой области в связи с падением котировок, которое было отмечено в начале этой неделе на мировых рынках. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга.

Данный вопрос обсужден в ходе телефонного разговора С. Абэ и Б. Обама.

Во вторник Суга также заявил, что правительство Японии намерено принять меры по стабилизации ситуации на фондовых рынках, находясь при этом в контакте со странами "семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). "Намерены пристально следить за внутренней и внешней ситуацией, а также предпринять необходимые меры, находясь в контакте со странами "семерки", - сказал тогда он, не пояснив о каких именно мерах может идти речь.