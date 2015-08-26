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    США и Япония договорились о сотрудничестве в области финансов на фоне падения рынков

    Правительство Японии намерено принять меры по стабилизации ситуации на фондовых рынках

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама договорились о сотрудничестве между государствами в финансовой области в связи с падением котировок, которое было отмечено в начале этой неделе на мировых рынках. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга.

    Данный вопрос обсужден в ходе  телефонного разговора С. Абэ и Б. Обама. 

    Во вторник Суга также заявил, что правительство Японии намерено принять меры по стабилизации ситуации на фондовых рынках, находясь при этом в контакте со странами "семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). "Намерены пристально следить за внутренней и внешней ситуацией, а также предпринять необходимые меры, находясь в контакте со странами "семерки", - сказал тогда он, не пояснив о каких именно мерах может идти речь.

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