США и Венесуэла близки к соглашению по смягчению санкционного режима

США и Венесуэла близки к заключению соглашения, в рамках которого Вашингтон будет готов смягчить санкционный режим в отношении латиноамериканской страны.

США и Венесуэла близки к заключению соглашения, в рамках которого Вашингтон будет готов смягчить санкционный режим в отношении латиноамериканской страны.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По его информации, в обмен США требуют отмены запрета на выдвижение кандидатов от оппозиции на пост президента республики.

Смягчение санкций затронет банковский и нефтяные секторы, отмечает агентство. Это позволит администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновить взаимодействие с финансовыми институтами других стран для того, чтобы вернуть как минимум $3 млрд, находящихся на счетах в Европе.

Утверждается, что смягчение санкционного режима также будет распространяться на некоторых лиц из окружения Мадуро.

Агентство сообщило, что для выполнения обязательств, выдвинутых Вашингтоном, представители правительства латиноамериканской страны проведут встречу с лидерами оппозиции и подпишут соглашение о выборах до 22 октября.

Министерство связи и информации Венесуэлы на данный момент не предоставило комментариев.