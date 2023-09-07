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США и Великобритания ввели санкции против 11 россиян из кибергруппы Trickbot

США и Великобритания ввели санкции против 11 россиян из кибергруппы Trickbot США и Великобритания объявили о санкциях против 11 человек, связанных с киберпреступной группой Trickbot, которую связывают с Россией.
Другие страны
7 сентября 2023 г. 19:21
США и Великобритания ввели санкции против 11 россиян из кибергруппы Trickbot

США и Великобритания объявили о санкциях против 11 человек, связанных с киберпреступной группой Trickbot, которую связывают с Россией.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минфина США и правительства Великобритании.

Trickbot - вредоносное ПО, троян для Microsoft Windows и других операционных систем, а также группа киберпреступников, стоящая за этим.

Под санкции попали ключевые участники группировки, которые заняты в управлении и закупках Trickbot. Все они — граждане России.

"В тесной координации с нашими британскими партнерами Соединенные Штаты будут продолжать использовать наши коллективные инструменты и полномочия для борьбы с этой вредоносной кибердеятельностью", -сказано в пресс-релизе Минфина США.

В санкционный список включили: Андрея Жуйкова, старшего администратора группы, Максима Галочкина, главу группы тестировщиков, Максима Руденского, главу команды программистов, Михаила Царева, менеджера группы, отвечал за управление и бухгалтерию, Дмитрия Путилина, был связан с покупкой инфраструктуры Trickbot, Максима Халиуллина, менеджера по персоналу, Сергея Логунцова, разработчика, Вадима Валиахметова, программиста, Артема Курова, программиста-разработчика, Михаила Чернова, сотрудника группы внутренних утилит, Александра Можаева, администратора.

Как сообщили в правительстве Великобритании, по итогам расследования Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) выяснилось, что группа Trickbot вымогала деньги на сумму $180 млн у жертв по всему миру, а также не менее 27 млн фунтов стерлингов у 149 жителей Великобритании. Они также атаковали больницы, школы, местные органы власти и предприятия в стране.

По данным США, во время пандемии коронавируса группа Trickbot атаковала объекты критически важной инфраструктуры и здравоохранения в США. В США считают, что группировка связана с российскими спецслужбами.

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