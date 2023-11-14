США и Великобритания в очередной раз вводят санкции против функционеров ХАМАС

США ввели новые санкции против высокопоставленных функционеров радикального движения ХАМАС.

США ввели новые санкции против высокопоставленных функционеров радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство финансов США.

Это третий раунд санкций, введенных против ХАМАС после нападения на юг Израиля 7 октября.

"Вводятся санкции против ключевых официальных лиц ХАМАС и механизмов, с помощью которых Иран оказывает поддержку ХАМАС и палестинскому "Исламскому джихаду", - говорится в сообщении министерства.

Одновременно с США новые санкции против движения вводит Великобритания.

Среди новых фигурантов санкционного списка - один из основателей ХАМАС, бывший глава палестинского МИД Махмуд аз-Захар.