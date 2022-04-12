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США и Великобритания отреагировали на заявление о применении химоружия в Мариуполе

США и Великобритания отреагировали на заявление о применении химоружия в Мариуполе В США и Великобритании отреагировали на заявление "Азова" о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе.
Другие страны
12 апреля 2022 г. 08:39
США и Великобритания отреагировали на заявление о применении химоружия в Мариуполе

В США и Великобритании отреагировали на заявление "Азова" о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе.

Как передает Report, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что уже проверяет эту информацию вместе с партнерами.

"Любое применение такого оружия будет безжалостной эскалацией этого конфликта, и мы будем требовать от Путина и его режима ответа", - написала она в Twitter.

В комментарии CNN пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что они обеспокоены потенциальным использованием Россией средств "борьбы с беспорядками" в Украине.

"Пентагон не может подтвердить сообщения о том, что российские войска применили нечто, что может быть химическим оружием в Мариуполе, но официальные лица по-прежнему обеспокоены потенциальным применением Россией средств подавления беспорядков", - сказал он.

По словам Кирби, Пентагон знает об этих сообщениях и будет внимательно следить за ситуацией.

"Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают наши опасения по поводу того, что Россия может использовать в Украине различные средства подавления беспорядков, в том числе слезоточивый газ, смешанный с отравляющими веществами", - отметил он.

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Версия на английском языке US, Britain react to Russia's use of chemical weapons in Mariupol
Версия на азербайджанском языке ABŞ və Britaniya Rusiyanın Mariupolda kimyəvi silahdan istifadəsinə reaksiya veriblər

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