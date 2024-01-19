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США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов

США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов в городе йеменском Ходейда.
Другие страны
19 января 2024 г. 23:32
США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов

США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов в йеменском городе Ходейда.

Как передает Report, об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Также, по данным телеканала Sky News Arabia, как минимум два авиаудара нанесены по району Аль-Джабана, расположенному в прибрежной части города. Информация о возможных жертвах и разрушениях не приводится.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы объявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

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