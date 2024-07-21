США и Великобритания нанесли удары по провинциям Хаджа и Ходейда

Соединенные Штаты и Великобритания атаковали объекты мятежного движения "Ансар Аллах" в северо-западной провинции Хаджа и западной Ходейда.

Соединенные Штаты и Великобритания атаковали объекты мятежного движения "Ансар Аллах" в северо-западной провинции Хаджа и западной Ходейда.

Как передает Report, об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По его информации, силы коалиции нанесли по меньшей мере два удара в провинции Хаджа и четыре раза атаковали район порта Рас-Иса в Ходейде.

Накануне Армия обороны Израиля атаковала порт Ходейда. В результате атаки, по предварительным сведениям, погибли не менее трех человек, еще 15 получили ранения.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в Йемене.