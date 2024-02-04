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США и Великобритания нанесли удары по 30 целям в Йемене

США и Великобритания нанесли удары по 30 целям в Йемене Соединенные Штаты и Великобритания в субботу нанесли удары по меньшей мере по 10 объектам мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене, в результате атаки были поражены 30 целей.
Другие страны
4 февраля 2024 г. 03:20
США и Великобритания нанесли удары по 30 целям в Йемене

Соединенные Штаты и Великобритания в субботу нанесли удары по меньшей мере по 10 объектам мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене, в результате атаки были поражены 30 целей.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

По его сведениям, среди целей ударов значатся центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений хуситов.

Ранее в субботу Центральное командование ВС США сообщило об уничтожении на территории Йемена шести протикорабельных крылатых ракет хуситов.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

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