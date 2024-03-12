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США и Великобритания нанесли серию ударов по Йемену

США и Великобритания нанесли серию ударов по Йемену Соединенные Штаты и Великобритания нанесли в понедельник серию массированных ударов по объектам мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" на западе Йемена.
Другие страны
12 марта 2024 г. 04:44
США и Великобритания нанесли серию ударов по Йемену

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли в понедельник серию массированных ударов по объектам мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" на западе Йемена.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Masirah, силы коалиции нанесли 17 авиаударов по территории провинции Эль-Ходейда.

Атаке подверглись административный центр провинции, несколько населенных пунктов, а также порт Рас-Иса, расположенный на берегу Красного моря.

Еще как минимум пять ударов США и Великобритания нанесли по объектам хуситов в провинции Саада.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Böyük Britaniya qüvvələri husilərin mövqelərinə intensiv zərbələr endirib

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