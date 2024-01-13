США и Великобритания нанесли новый авиаудар по столице Йемена

США и Великобритания нанесли новый авиаудар по столице Йемена.

США и Великобритания нанесли новый авиаудар по столице Йемена.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты продолжат наносить удары по силам хуситов в Йемене, если те не прекратят атаки на торговые суда в Красном море.

"Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение", - приводил слова американского лидера пресс-пул Белого дома. Байден, общаясь с журналистами, назвал хуситов "террористической группировкой".