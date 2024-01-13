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США и Великобритания нанесли новый авиаудар по столице Йемена

США и Великобритания нанесли новый авиаудар по столице Йемена США и Великобритания нанесли новый авиаудар по столице Йемена.
Другие страны
13 января 2024 г. 05:21
США и Великобритания нанесли новый авиаудар по столице Йемена

США и Великобритания нанесли новый авиаудар по столице Йемена.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты продолжат наносить удары по силам хуситов в Йемене, если те не прекратят атаки на торговые суда в Красном море.

"Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение", - приводил слова американского лидера пресс-пул Белого дома. Байден, общаясь с журналистами, назвал хуситов "террористической группировкой".

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