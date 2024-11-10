США и Великобритания атаковали объекты хуситов в Сане

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам движения хуситов "Ансар Аллах", расположенным в подконтрольной им Сане.

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам движения хуситов "Ансар Аллах", расположенным в подконтрольной им Сане.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщил источник в движении.

"Американские и британские силы в субботу вечером нанесли три удара по Сане, атаковав военные базы и склады оружия в нескольких районах города, - сказал собеседник агентства. - Самолеты действовали в йеменском воздушном пространстве".

По словам источника, ударам подверглись районы Эн-Нахдейн, Эс-Сабин и Эль-Хафа.

"В городе были слышны сильные взрывы", - добавил он, отказавшись сообщить сведения о последствиях атаки, в том числе возможных жертвах и пострадавших.