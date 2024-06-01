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США и Украина завершат переговоры о гарантиях безопасности в ближайшие недели

США и Украина завершат переговоры о гарантиях безопасности в ближайшие недели Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба договорились в ходе телефонного разговора о завершении двусторонних переговоров о предоставлении Киеву гарантий безопасности в ближайшие недели.
Другие страны
1 июня 2024 г. 03:07
США и Украина завершат переговоры о гарантиях безопасности в ближайшие недели

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба договорились в ходе телефонного разговора о завершении двусторонних переговоров о предоставлении Киеву гарантий безопасности в ближайшие недели.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Они договорились завершить двусторонние переговоры о долгосрочных мерах безопасности в ближайшие несколько недель", - отметил дипломат.

Кроме того, по его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию на поле боя, предстоящий "мирный саммит" по Украине в Швейцарии.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул постоянную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также нашу приверженность восстановлению Украины", - говорится в заявлении.

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