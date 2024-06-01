США и Украина завершат переговоры о гарантиях безопасности в ближайшие недели

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба договорились в ходе телефонного разговора о завершении двусторонних переговоров о предоставлении Киеву гарантий безопасности в ближайшие недели.
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"Они договорились завершить двусторонние переговоры о долгосрочных мерах безопасности в ближайшие несколько недель", - отметил дипломат.
Кроме того, по его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию на поле боя, предстоящий "мирный саммит" по Украине в Швейцарии.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул постоянную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также нашу приверженность восстановлению Украины", - говорится в заявлении.