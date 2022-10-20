США и Украина создадут совместную рабочую группу по восстановлению инфраструктуры

Представители США и Украины подписали заявление о намерении создать совместную рабочую группу по восстановлению украинской инфраструктуры и обеспечению "критически важных потребностей" Киева в условиях ведения боевых действий.

Представители США и Украины подписали заявление о намерении создать совместную рабочую группу по восстановлению украинской инфраструктуры и обеспечению "критически важных потребностей" Киева в условиях ведения боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли США.

Совместное заявление было подписано министром торговли США Джиной Раймондо, министром транспорта США Питом Буттеджаджем и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

Отмечается, что рабочая группа сосредоточит свою деятельность на "критически важных потребностях Украины в условиях военного времени и будущем восстановлении инфраструктуры после завершения конфликта".

Первая встреча рабочей группы, как ожидается, состоится в ближайшие месяцы. В ходе нее будет обсуждаться "активизация совместных усилий, направленных на облегчение участия частного сектора США в реконструкции и внедрение лучших американских и украинских инноваций при реконструкции Украины".